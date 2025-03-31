Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:58

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DEPREM

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Alanya (Antalya)

Tarih:2025-03-31

Saat:01:36:33

TSİ Enlem:36.67083 N

Boylam:31.83528 E

Derinlik:12.39 km

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Antalya'da meydana gelen deprem Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. Yapılan açıklamaya göre can ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-02-28 19:23:4442.2005636.2563930.01ML2.2Karadeniz - [59.05 km] Bafra (Samsun)

2025-02-28 19:08:0936.8477825.835287.06ML1.9Ege Denizi

2025-02-28 18:53:3236.0405626.9588910.82ML2.1Ege Denizi - [84.76 km] Datça (Muğla)

2025-02-28 18:18:3639.4541737.358616.98ML1.6Ulaş (Sivas)

2025-02-28 18:17:2938.0333337.416677.01ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-02-28 18:12:5938.8622226.805567.0ML1.6Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 18:12:3036.7502825.802786.63ML2.6Ege Denizi

2025-02-28 18:06:4038.792526.7908312.76ML2.3Ege Denizi - [06.17 km] Foça (İzmir)