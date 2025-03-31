Erzurum'daki alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: Bir yaralı

Erzurum Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir alışveriş merkezinde Erhan Ç. (32) ile Umut T. (30) ve Aykut A. (31) arasında tartışma çıktı. Taraflar ayrıldıktan bir süre sonra yeniden karşılaşınca kavga büyüdü ve Erhan Ç. bıçakla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis Umut T. ve Aykut A’yı gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 23:51

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Erzurum'da alışveriş merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde, Erhan Ç ile Umut T. ve Aykut A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sakinleşerek bölgeden ayrılan ve bir süre sonra alışveriş merkezinde yeniden karşılaşan kişiler arasında tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Erhan Ç. (32) bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erhan Ç'yi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili Umut T. (30) ile Aykut A'yı (31) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden Umut T'nin 28, Aykut A'nın da 14 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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