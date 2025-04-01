Çanakkale'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza Çanakkale'de yaşandı. Yoldan çıkarak yan yatan araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 00:00

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Eceabat-Gelibolu karayolunda meydana geldi. Eceabat istikametinden Gelibolu istikametine giden Tayfur Özkan idaresindeki 17 PH 070 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada otomobil sürücüsü Tayfur Özkan ile yolcular Hande Özkan, Yusufcan Çimen, Arda Çimen, Eyüphan Söyler ve Nevzat Efe Ülkü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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