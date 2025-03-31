Başkan Erdoğan'dan şehit astsubayın ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı"nda görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı"nda görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, tatbikatta "TCG Kemalreis"teki görevi sırasında 29 Mart'ta rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.