Balıkesir'de zincirleme kaza: 2 ölü 4 yaralı

Giriş Tarihi: 31.03.2025 04:38

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 191. kilometre İstanbul istikametinde meydana geldi. T. E. E. idaresindeki 45 ADA 79 plakalı araç, O. R. idaresindeki 09 AHE 833 plakalı araç, S. A. idaresindeki 10 BV 130 plakalı araç, E. C. B. idaresindeki 06 BNJ 702 plakalı araç ve K. A. idaresindeki 34 BYR 469 plakalı araçlar birbirine çarptı. Kaza sonucunda S. A. ve E. C. B. hayatını kaybederken, M. R. D., İ. P. D., K. A. ve E. A. yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.