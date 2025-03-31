Şanlıurfa'da korkutan kaza! Ağaca çarpan araç hurdaya döndü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Meydana gelen kazada bir otomobil ağaca çarparak durabildi. Olayda otomobil hurdaya dönerken 2 sürücü yaralanarak Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ceylanpınar-Viranşehir karayolu üzerinde meydana gelen kazada H.H. idaresindeki 11 AZ 202 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki 34 SF 5898 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yoldan çıkarak ağaca çarpan 11 AZ 202 plakalı otomobil, hurda yığınına döndü. Yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.