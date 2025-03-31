Mart ayında kar müjdesi! Antalya beyaza büründü

Giriş Tarihi: 31.03.2025 04:27

Antalya'da geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini yağmura bıraktı. Akseki - Seydişehir yolunda da bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi ile birlikte yaklaşık 10 kilometrelik mesafede kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı gece saat 23.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Battı Çıktı mevkiinde başlayarak Gidengelmez Dağları'nın eteklerine kadar yaklaşık 10 kilometrelik mesafede kendini gösterdi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda sadece 10 kilometrelik mesafeye kar yağdı. Kar yağışı etkili olurken, karayolları ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.



Antalya'da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı. Ekipler çalışma başlattı. (İHA)

KAR KÜREME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölgede yoğun ve etkili olan kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda kaldı. Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmalarının ardından ise yolda kalan araçlar yoluna devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı.