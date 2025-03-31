Aranan şahsın evinde Roma dönemine ait tarihi eser yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 08:55

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İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit suçundan aranan M.K. isimli şahsın Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada suç aleti silah ve Roma dönemine ait 2 adet ok ucu, 5 adet kaşık, 13 adet heykel, 1 adet yüzük, 8 adet sikke ve 2 adet kafa heykeli ele geçirdi. Şüpheli M.K. gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.

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