Restorandaki kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 31.03.2025 09:33

Edinilen bilgiye göre, M.D., arkadaşı Nurettin Biçer'i (33) yanına alarak eski personeli olduğu restorana gitti. Restoranda M.D. ile iş yeri sahibi H.R.T. (56) ve oğlu İ.T. (26) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.D. ve Nurettin Biçer bıçaklanırken, kavgaya dahil olan restoran sahibinin yakını H.T. (55) ve oğlu A.T. (27) darp neticesinde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.