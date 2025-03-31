Bursa'da 4 araç zincirleme kazaya karıştı! 3 yaralı

Giriş Tarihi: 31.03.2025 08:34

Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde 2 servis minibüsü, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Ankara Yolu Caddesi Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. D.K idaresindeki 16 S 3255 plakalı servis aynı istikamette seyir halinde olan B.G idaresindeki 06 HNJ 26 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 16 S 3255 plakalı servis, önce yol kenarında duran 16 BKJ 708 plakalı hafif ticari araca ardından kaldırımda park halindeki 16 S 3222 plakalı servise, 06 HNJ 26 plakalı kamyonet ise metro alt geçidine çarptı. Kaza sonucu servis sürücüsü D.K, kamyonet sürücüsü B.G ve yolcu konumunda bulunan E.N.G yaralandı.

Hafif ticari araç kaza sonrası böyle görüntülendi. (İHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metro duvarına çarpan kamyonet sürücüsü B.G itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kamyonetten kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri yola dökülen yağ ve parçaları temizlerken, polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.