Şanlıurfa’dan acı haber! Görev başında fenalaşan polis memuru şehit oldu

Şanlıurfa’da Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Acar, şüpheli bir kişinin yakalanması sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Acar, şehit oldu.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 03:08

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Şanlıurfa'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mesut Acar, şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştı.

Durumu ağırlaşan Acar, hastaneye kaldırılmakla birlikte tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mesut Acar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dilendi.

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