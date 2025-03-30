Yaşam

Dengesini kaybeden kız çocuğu 4. kattan zemine çakıldı

Cevizkent TOKİ’de bir apartmanın balkonundan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Dengesini kaybeden kız çocuğu 4. kattan zemine çakıldı

Karabük'te, Cevizkent TOKİ'deki bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle balkonundan düşen 15 yaşındaki Elanur Ekren ağır yaralandı. 5. kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek toprak zemine düşen Ekren'i gören çevredekiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı kız çocuğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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