Çanakkale’de 16 yaşındaki lise öğrencisi kayboldu

Ayvacık ilçesinde 20 saatten fazla süredir kaybolan lise öğrencisi Ayşegül K.’nın bulunması için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 03:24

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ayşegül K., dünden beri kayboldu. Ailesinin durumu polis ekiplerine bildirmesiyle, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen arama kurtarma çalışmaları başlattı. Ekipler, Ayşegül K.'nın kaybolduğu bölgelerde, evinin çevresi, okulunun yakınları ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışmalarını sürdürüyor.

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