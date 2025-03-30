Otomobil ile çarpışan motosikletli genç ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosikletli genç ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 04:37

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Köprüsü yakınlarında gerçekleşen korkunç trafik kazasında, motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Motosikletli genç ağır yaralandı ve tedavi altına alındı.

Kaza, Birecik ilçesi Fırat Köprüsü civarında meydana geldi. 20 yaşındaki Muhammed H., 27 MB 2365 plakalı motosikletiyle Mahmut G.'nin kullandığı 63 AIJ 234 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kafadan kafaya gerçekleşen çarpışmanın ardından motosikletli genç ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç motosikletlinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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