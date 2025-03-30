Ağzında sigara ile uyumak pahalıya mal oldu: Evinde yangın çıktı

Eskişehir’de, yaşlı bir adamın ağzındaki sigara ile uyuyakalması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Komşular ise üst kattan yaşananları izleyerek büyük bir tehlikeyi film gibi izledi.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 04:22

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Eskişehir'in Alaönü Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan korkunç yangın, bir adamın ağzındaki sigara ile uyuyakalmasının ardından başladı. Alevler hızla yayıldı ve komşular üst kattan olayları izledi.

Olay, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan 3. kattaki bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan yaşlı bir adam ağzındaki sigara ile uyuyakaldı. Yanan izmarit, evdeki eşyaları tutuşturdu ve kısa sürede dumanlar dağılmaya başladı. Durumu fark eden adam, kedilerinin yanmaya başladığını fark ederek camdan dışarıya çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına iki arasöz ve birçok personelle müdahale etti. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşananları izleyen komşular, üst kattan adeta bir film izler gibi yangının nasıl söndüğüne tanıklık etti. Neyse ki, kediler alevlerden etkilenmeden evin içinde saklanarak kurtuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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