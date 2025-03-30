Malatya’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 04:41

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Malatya'da akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu M.N.S. ve H.E.H. aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

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