Muş’un Varto ilçesinde korkutan kaza: 5 yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 02:02

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Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Muş-Varto karayolu üzerindeki Çaylar mevkiinde gerçekleşen kazada, sürücülerin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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