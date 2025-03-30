Hatay Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alındı
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.