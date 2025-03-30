Kars’ta feci kazada can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı

Selim ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 02:09

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Kars'ın Selim ilçesinde Karahamza köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Selim'den Sarıkamış'a giden Erdem Zenci yönetimindeki 06 ABY 235 plakalı hafif ticari araç ile ana yola çıkan Murat Can Çınar idaresindeki 34 GHD 964 plakalı araç çarpıştı. Kazada, 34 GHD 964 plakalı aracın sürücüsü Murat Can Çınar ve yolcu olarak bulunan İsmet Doğan hayatını kaybetti.

Araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31), İsmet Doğan (42) ve 06 ABY 235 plakalı aracın sürücüsü Erdem Zenci ise yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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