Malatya’da kaçakçılara geçit yok! 7 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Malatya’da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürerken polis, kaçakçılık faaliyetleri yürüttüğünü tespit ettiği şüpheliyi takibe aldı. Yapılan arama sonrasında durdurulan kamyondan yasa dışı yolla temin edilmiş 7 milyon 250 bin adet makaron bulundu. Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 02:45

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Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir kamyonu takibe aldı. Kamyonda yapılan aramada 7 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü T.T., 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan işlem görerek, yasal işlemler başlatıldı.

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