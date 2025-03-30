Eskişehir’de maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler tartıştı

İki otomobilin çarpışmasının ardından maddi hasar oluşan kazada sürücüler arasında tartışma çıktı ve taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 02:25

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Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar oluştu. İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Kapısı yakınlarında gerçekleşen kazada, C.K. yönetimindeki 16 BIT 827 plakalı otomobil, T.Ö. idaresindeki 07 ECR 76 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 ECR 76 plakalı araç, kaldırımdan çıkarak yolun kenarına savruldu. Kazadan sonra sürücüler arasında tartışma yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları karakola götürerek ifade almaya başladı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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