Kağıthane’de dehşet anları! Takip edilen genç kurşun yağmuruna tutuldu

Giriş Tarihi: 30.03.2025 05:33

Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'nde bayram arefesinde yaşanan silahlı saldırı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Girne Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan genç, lüks bir araçla takip edildi. Takip edildiğinden habersiz olan genç, aracını park ettiği sırada saldırganlar harekete geçti. Otomobilden inen şüpheliler, gence defalarca ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.