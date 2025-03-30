Kağıthane’de dehşet anları! Takip edilen genç kurşun yağmuruna tutuldu
Bayram arefesinde Kağıthane’de dehşet dolu anlar yaşandı. Lüks bir araçla takip edilen genç, durduğu anda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'nde bayram arefesinde yaşanan silahlı saldırı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Girne Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan genç, lüks bir araçla takip edildi. Takip edildiğinden habersiz olan genç, aracını park ettiği sırada saldırganlar harekete geçti. Otomobilden inen şüpheliler, gence defalarca ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Saldırının nedenine ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı. Gencin, saldırganlar tarafından başka birine benzetildiği ve bu nedenle hedef olduğu öne sürülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.