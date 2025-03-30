Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Dörtyol ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı aydınlatma direğine çarptı. Kazada sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 02:12

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Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içinde sıkışan İ.A. ve S.Y. isimli iki kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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