Bursa’da yaşlı kadının evi yanarak küle döndü

İznik ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadının evinde çıkan yangında ev tamamen yandı. Yangın sırasında kadının evde olmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 02:16

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Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Kırıntı Mahallesi'nde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık bir saat süren yoğun müdahale ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sırasında evde olmayan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu bildirilirken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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