Kocaeli’de kanlı buluşma: Konuşmak için gitti canından oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, konuşmak için buluştuğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 34 yaşındaki Hasan Hüseyin Osmanoğlu, göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 05:48

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir parkta yaşanan silahlı saldırı, kanlı bitti. Olay, Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 yaşındaki Hasan Hüseyin Osmanoğlu ve abisi, H.Ş. isimli şahsı telefonla arayarak buluşmaya çağırdı. Buluşma noktasına gelen H.Ş. ile Osmanoğlu kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, H.Ş. belinden çıkardığı silahla Hasan Hüseyin Osmanoğlu'na üç el ateş etti. Göğsünden vurulan Osmanoğlu kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan ve yakında bulunan jandarma ekipleri hızla bölgeye intikal ederek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Osmanoğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Osmanoğlu hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan H.Ş.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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