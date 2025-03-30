Biga’da korkutan yangın: Evde büyük hasar meydana geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, ev sahiplerinin bulunmadığı bir sırada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 05:52

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirirken, olay yerine sevk edilen ekipler hızla müdahalede bulundu.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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