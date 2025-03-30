Bayramı havaya ateş açarak kutlayan maganda gözaltına alındı
Giresun'da Ramazan Bayramı'nı havaya ateş açarak kutlayan ardından o anları sosyal medya hesabından paylaşım yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Giresun'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kutlama adı altında havaya silahla ateş açan şüpheli o anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla yakayı ele verdi. Jandarma ekipleri o görüntüler üzerine maganda hakkında yakalama çalışması başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bayram kutlamaları sırasında silah kullanımına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen meskun mahalde ateş açan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Uyarılara rağmen silahla havaya ateş ederek bayram kutlaması yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan şahıslar jandarma ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Kamu düzenini bozan bu tür eylemlere asla göz yumulmayacak, kanunları ihlal edenler hakkında gerekli işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır. Havaya ateş açmak eğlence değil, insan hayatını tehlikeye atan bir suçtur" denildi. Yetkililer, özellikle bayram ve özel günlerde artan silah kullanımının ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Benzer olayların önüne geçmek amacıyla emniyet güçlerinin denetimlerini sıklaştıracağı ve ihbarların titizlikle değerlendirileceği vurgulandı.