Bolu'da samanlık ve ahır alev alev yandı

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:59

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Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde Cemil Esmer'e ait samanlıkta gece saatlerinde yangın çıktı. Samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan boş ahıra da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, k0öylüler de ellerinde hortumlarla destek verdi. Kısa sürede söndürülen yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.