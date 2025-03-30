Mersin'de mahalleli bayramlaşma geleneğini sürdürüyor

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mahallede, namazın ardından vatandaşların bayramlaşma geleneği devam ediyor.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 11:02

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Değirmendere Mahallesi'nde bayram namazını kılmak için mahalle camisine gelen vatandaşlar, namaz sonrası "köy meydanı" olarak bilinen alanda toplandı. Sıraya giren mahalle sakinleri, birbirleriyle bayramlaştı. - Halka şeklinde sıralanıyorlar Değirmendere Mahallesi Muhtarı Harun Karagöz, gazetecilere, mahallede gelenek, örf ve adetlerin devam ettirildiğini söyledi. Bayram namazının ardından camiden çıkanların meydanda topluca bayramlaştığını anlatan Karagöz, gelenek sayesinde oluşturulan "halka" şeklindeki bayramlaşmayla birlik ve beraberliği sağladıklarını ifade etti. Vatandaşlardan Fikret Ateş (69) de geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninin çocukluğundan beri yapıldığını kaydetti.