Yaşam

Artvin'de araç 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Artvin'de araç 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Talip Işık yönetimindeki otomobil, Göleşen köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye Işık ise hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

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