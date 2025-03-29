Şanlıurfa’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, ağaçları devirdi, elektrik direklerini kırdı ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yol açtı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 03:21

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Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde ağaçlar devrildi, elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Bu durum, bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Yetkililer, vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekiplerin kesintileri gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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