Park halindeki otomobile ateş eden şahıs mezarlıkta yakalandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, park halindeki bir otomobile 7 el ateş eden şüpheli, polis ekipleri tarafından mezarlıkta yakalandı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 03:56

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Olay, Eğitim Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. isimli şahıs, park halindeki 16 EE 033 plakalı otomobile silahla ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ve bekçi ekipleri, bölgede yaptıkları arama çalışmaları sonucunda şüpheliyi Değirmenlikızık Mezarlığı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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