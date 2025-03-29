Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Kastamonu’da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen çalışmalarda, "evden hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan N.Y. yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.