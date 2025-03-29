Yaşam

Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kastamonu’da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, "evden hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan N.Y. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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