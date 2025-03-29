Kocaeli’de feci kaza: Motosikletten düşen kadına kamyonet çarptı!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde motosikletten düşen kadına arkadan gelen kamyonet çarptı. Yaşanan korkunç kazada kadın hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 04:04

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi Körfez Kent mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, park halindeki bir aracın aniden açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücünün annesi olan Hatice Yaşar yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet, yola düşen Yaşar'a çarptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan Hatice Yaşar'ın oğlunun durumu ise iyi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN