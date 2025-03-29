Malatya'da "su sıçratma" tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 5 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, kaldırımda araç yıkama sırasında başka bir araca su sıçraması nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 01:12

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Tecde Mahallesi Yüzakı Caddesi'nde 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, kaldırımda araç yıkayan bir grup ile bölgede geçmekte olan bir aracın sürücüsü arasında "aracıma su sıçrattın" tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda E.K.T., İ.T., E.K., M.Y.M. ve E.A.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir adet bıçak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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