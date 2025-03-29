Foça'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İzmir'in Foça ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Mustafa Kemal Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde meydana geldi.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 01:06

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Hülya Ö.'nün (62) kullandığı 35 CFY 712 plakalı otomobil ile Alptuğ P.'nin (23) idaresindeki 41 ATZ 765 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alptuğ P., kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü Hülya Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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