Denizde aranırken camide bulundu!

Giriş Tarihi: 29.03.2025 01:18

Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer, geri dönmesi gereken tarihte dönmeyince yakınları durumu şüpheyle karşılayarak yetkililere başvurdu. Denizgöçer'in en son Akçakoca ilçesindeki Çayağzı mevkisinde görüldüğü bilgisi üzerine, AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri denizde ve karada arama çalışmalarına başladı.

FOTOĞRAF: İHA

Bugün, plajdan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Altunçay köyünde Cuma namazı kılarken fark edilen Denizgöçer, köylüler tarafından jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri, sağlık kontrolleri için Denizgöçer'i Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Denizgöçer'in genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.