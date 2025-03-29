Denizde aranırken camide bulundu!
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, iki gün önce denize girmek için Çayağzı Sahili'ne gelen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Tunç Denizgöçer, Cuma namazı kıldığı sırada bulundu.
Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer, geri dönmesi gereken tarihte dönmeyince yakınları durumu şüpheyle karşılayarak yetkililere başvurdu. Denizgöçer'in en son Akçakoca ilçesindeki Çayağzı mevkisinde görüldüğü bilgisi üzerine, AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri denizde ve karada arama çalışmalarına başladı.
Bugün, plajdan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Altunçay köyünde Cuma namazı kılarken fark edilen Denizgöçer, köylüler tarafından jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri, sağlık kontrolleri için Denizgöçer'i Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Denizgöçer'in genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.