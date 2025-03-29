Bursa’da yağışlı havada feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kötü hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 05:29

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Çakırca Mahallesi'nde gerçekleşti. Çakırca istikametine seyir halindeki Yusuf E. yönetimindeki 16 P 6263 plakalı BMW marka otomobil ile İznik merkez yönüne giden 34 MIS 405 plakalı Fiat Egea marka otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Yusuf E. ile birlikte Erdoğan B., Mustafa B., Sevilay B. ve Enes B. yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada, 34 MIS 405 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Mustafa B.'nin durumunun ağır olduğu, bu nedenle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma, kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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