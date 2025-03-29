Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlatılan soruşturmada uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Tosya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, A.H.A., A.Ç. ve E.K. isimli şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda, kannabinoid maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 220 TL bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma tarafından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.K., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.