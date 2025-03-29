Afyonkarahisar'da trafik kazasında baba ve kız hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 02:21

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Kaza, Dinar ilçesi Bağcılar köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.G. (40) yönetimindeki 20 AGL 880 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı yönden gelen E.C.'nin (35) kullandığı 35 F 1137 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu sürücü İ.G. olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı G.G. (13), M.G. (11), H.G. (42) ve E.C. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sıkıştıkları araçlardan itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Ancak, baba İ.G.'nin kızı G.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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