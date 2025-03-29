Gediz'deki orman yangını ekiplerin mücadelesiyle söndürüldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Murat Dağı eteklerinde bulunan Çukurören köyünde çıkan orman yangını, yoğun hava koşulları ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 01:31

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Yangının çöplükten çıktığı tahmin ediliyor ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede Altıntaş ilçesine kadar yayıldı. Çukurören köyü sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ederek, ilerlemesini engelledi.

Yangının, köyde başladığı ve hızla yayıldığı öğrenildi. Ekiplerin özverili çalışması sayesinde yangın kontrol altına alınarak soğutma işlemleri başlatıldı. Yangının çıkış nedeni çöplük olarak gösterilse de, kesin nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, bir miktar ormanlık alan zarar gördü.

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