Çiftçilere kuraklığa dayanıklı ayçiçeği ve nohut tohumu desteği

Amasya'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, çiftçilere toplamda 13 milyon TL değerinde kuraklığa dayanıklı yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 01:26

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TAKE Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli olarak yapılan dağıtım ile 21 bin 40 dekar alanda ekilecek 1.052 torba ayçiçeği tohumu ve 4 bin 625 dekar alanda ekilecek 55 bin 500 kilo nohut tohumu çiftçilere teslim edildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, yaptığı açıklamada, ayçiçeği ve nohut üretiminin, ülkenin gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Dünya nüfusunun hızla arttığı bu dönemde, gıda alanında kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer almak kritik bir hedef. Bu proje ile tarımsal üretimin artırılması ve kısıtlı su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması hedefleniyor," dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ise, kuraklık etkilerinin en aza indirilmesi için üretim planlamalarının yapıldığını ve çiftçilerin daha karlı üretim yapabilmesi için gerekli üretim girdilerinin temin edilmesine çalışıldığını ifade etti.

Törene AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve MHP İl Başkanı Mustafa Akgül de katıldı.

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