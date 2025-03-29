İstanbul’da jandarma ekiplerinden bayram öncesi trafik denetimi

İstanbul'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi jandarma ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde kapsamlı trafik denetimleri yapıldı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 05:46

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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Timleri, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında sürücülerin ve yolcuların kimlik bilgileri kontrol edilirken, otobüs şoförlerinin yeterlilik belgeleri de incelendi. Ayrıca, araçların lastik durumu, ışıkları ve genel donanımları gözden geçirildi.

Jandarma ekipleri, güvenli sürüş kuralları hakkında sürücülere bilgilendirme yaparak, trafik kurallarına uymalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye etti. Denetim sırasında bir otobüse sivil jandarma personeli de bindirilerek, yolculuk süresince denetimler yapıldı. Trafik kurallarına uyan ve herhangi bir ihlali bulunmayan sürücüye ise teşekkür edildi.

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