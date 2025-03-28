Bayrampaşa'da eski sevgilisinin kardeşini silahla vuran şüpheli yakalandı

Bayrampaşa'da eski sevgilisinin kardeşi Emre Kartal (32)'ı silahla bacağından vuran Oktay Aydın (27), Sultangazi'de yakalandı. Kartal, ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:56

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Olay, 13 Mart'ta öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal, broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi Oktay Aydın tarafından silahla bacağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken Kartal da kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SULTANGAZİ'DE YAKALANDI

Olayın ardından şüpheli Oktay Aydın'ı yakalamak için çalışma başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırgan Aydın'ı Sultangazi'de yakaladı. Öte yandan Oktay Aydın'ın daha önceden 3 suç kaydının olduğu öğrenildi.