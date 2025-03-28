Sivas'ta feci kaza! Otomobil ve otobüs çarpıştı: 10 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otobüs, Şebinkarahisar yol ayrımında otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ta gece saatleri korkutan bir kaza meydana geldi. Suşehri ilçesinde meydana geldi. R.P. idaresindeki 75 AAK 924 plakalı otobüs, S.S. idaresindeki 34 MJE 194 otomobil ile Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüs ve otomobilde bulunan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.