Sivas'ta feci kaza! Otomobil ve otobüs çarpıştı: 10 yaralı

Giriş Tarihi: 28.03.2025 03:44

Sivas 'ta gece saatleri korkutan bir kaza meydana geldi. Suşehri ilçesinde meydana geldi. R.P. idaresindeki 75 AAK 924 plakalı otobüs, S.S. idaresindeki 34 MJE 194 otomobil ile Şebinkarahisar yol ayrımında çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

Kazada otobüste ve otomobilde bulunan 10 kişi yaralandı. (İHA)

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüs ve otomobilde bulunan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.