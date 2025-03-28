İstanbul’da hareketli gece! 6 araç alev topuna döndü

Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.