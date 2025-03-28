Haberler Tıkla Haberleri İstanbul'da hareketli gece! 6 araç alev topuna döndü

İstanbul'da hareketli gece! 6 araç alev topuna döndü

Bahçelievler’de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 28.03.2025 06:05
ABONE OL
İstanbul’da hareketli gece! 6 araç alev topuna döndü

Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede diğer araçlara sıçrayan yangında 4 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi (İHA)Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi (İHA)

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 6 araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi (İHA)Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi (İHA)

Öte yandan metrelerce yükselen alevler nedeniyle bitişik binadaki camların kırıldığı ve üst katlarda bulunan bir dairenin pencerelerinin eridiği görüldü.

Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi (İHA)Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi (İHA)

Yangının binaya sıçramaması muhtemel bir felaketin önüne geçti.

Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi (İHA)Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi (İHA)

Alev topuna dönen araçların yandığı o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, alev topuna dönen araçlar, yangın esnasında yaşanan patlama ve çevredekilerin panik olduğu anlar yer aldı.

Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi (İHA)Bahçelievler'de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi (İHA)

Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

SON DAKİKA