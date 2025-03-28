Yaşam

Bursa'da korkunç yangın! Otomobildeki alevler ormana sıçradı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan mevkiinde arızalanan bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü aracını yol kenarına park ederken alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken çok sayıda ağaç küle döndü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da korkunç yangın! Otomobildeki alevler ormana sıçradı

Yangın, saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Metin B. (35) idaresindeki 16 AUN 893 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü, aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi.

Çıkan yangında otomobil küle döndü. (İHA) Çıkan yangında otomobil küle döndü. (İHA)

YANGIN YOL KENARINDAKİ ORMANA SIÇRADI

O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yol kenarındaki ormana da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olay yerine gelen ekipler ormana sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor. (İHA) Olay yerine gelen ekipler ormana sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor. (İHA)

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, ormanda ağaçlar yandı.

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