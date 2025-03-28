Bursa'da korkunç yangın! Otomobildeki alevler ormana sıçradı

Giriş Tarihi: 28.03.2025 02:52

Çıkan yangında otomobil küle döndü. (İHA)

YANGIN YOL KENARINDAKİ ORMANA SIÇRADI

O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yol kenarındaki ormana da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.