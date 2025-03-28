Bursa'da korkunç yangın! Otomobildeki alevler ormana sıçradı
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan mevkiinde arızalanan bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü aracını yol kenarına park ederken alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken çok sayıda ağaç küle döndü.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Metin B. (35) idaresindeki 16 AUN 893 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü, aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi.
YANGIN YOL KENARINDAKİ ORMANA SIÇRADI
O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yol kenarındaki ormana da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.