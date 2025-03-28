9 günlük bayram tatili için yolculuk başladı: Otoyolda yoğunluk oluştu

Giriş Tarihi: 28.03.2025 02:39

Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasının ardından otoyollarda yoğun hareketlilik başladı. (İHA)

ANADOLU OTOYOLU'NDA ARAÇ YOĞUNLUĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkartmasının ardından bazı sürücüler yollara erken çıktı. Tatili uzatmak isteyenlerin gece saatlerinde çıktığı yolculuk sebebi ile Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluştu.

Uzun araçlar sebebi ile yoldaki yoğunluk gözle görülürken, yoğunluğun hafta sonu artması bekleniyor.