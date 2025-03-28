Yaşam

9 günlük bayram tatili için yolculuk başladı: Otoyolda yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar erkenden yollara koyulmaya başladı. Okulların bugün ara tatile girecek olmasıyla birlikte gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde araç yoğunluğu yaşandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
9 günlük bayram tatili için yolculuk başladı: Otoyolda yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala okulların bugün ara tatile girmesiyle birlikte vatandaşlar trafikte yoğunluk yaşamadan tercihini erkenden yola çıkmakta buldu.

ANADOLU OTOYOLU'NDA BAYRAM TATİLİ HAREKETLİLİĞİ

9 günlük bayram tatilini uzatmak isteyen sürücüler yola çıkınca, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluştu.

Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasının ardından otoyollarda yoğun hareketlilik başladı. (İHA) Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasının ardından otoyollarda yoğun hareketlilik başladı. (İHA)

ANADOLU OTOYOLU'NDA ARAÇ YOĞUNLUĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkartmasının ardından bazı sürücüler yollara erken çıktı. Tatili uzatmak isteyenlerin gece saatlerinde çıktığı yolculuk sebebi ile Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluştu.

Uzun araçlar sebebi ile yoldaki yoğunluk gözle görülürken, yoğunluğun hafta sonu artması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN