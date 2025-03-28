9 günlük bayram tatili için yolculuk başladı: Otoyolda yoğunluk oluştu
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar erkenden yollara koyulmaya başladı. Okulların bugün ara tatile girecek olmasıyla birlikte gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde araç yoğunluğu yaşandı.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala okulların bugün ara tatile girmesiyle birlikte vatandaşlar trafikte yoğunluk yaşamadan tercihini erkenden yola çıkmakta buldu.
9 günlük bayram tatilini uzatmak isteyen sürücüler yola çıkınca, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluştu.
ANADOLU OTOYOLU'NDA ARAÇ YOĞUNLUĞU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkartmasının ardından bazı sürücüler yollara erken çıktı. Tatili uzatmak isteyenlerin gece saatlerinde çıktığı yolculuk sebebi ile Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluştu.
Uzun araçlar sebebi ile yoldaki yoğunluk gözle görülürken, yoğunluğun hafta sonu artması bekleniyor.