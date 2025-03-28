Kızılay otobüsü Kemer'e geliyor

Türk Kızılayı Antalya Kan Bağışı Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Gülşah Alpova, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin'i ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:55

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Ziyarette Alpova'ya, Dr. Gülden Beşir eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Baytekin, kan bağışı yapmanın çok önemli olduğunu belirterek, yapılan bir kan bağışıyla birçok hayat kurtarılabileceğini söyledi. Baytekin, Kızılay otobüsünün 7-11 Nisan tarihleri arasında Kemer Turizm Otelcilik Lisesi önünde olacağını ve kan vermek isteyen vatandaşları beklediklerini kaydetti.

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