Bayram göçü başlıyor! 20 milyon vatandaş yer değiştirecek

Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:38

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş hem tatil hem de akraba ziyareti planlarını değiştirdi. Tatil süresinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, daha önce 4 günlük plan yapan birçok vatandaş, ikinci 4 gün için de bir başka plan yapmaya başladı. Turizmciler yaklaşık 20 milyon vatandaşın şehirlerarası seyahat edeceğini tahmin ederken, otellerde konaklayacak kişi sayısının ise 2 milyona yakın olacağı bildirildi.

YÜZDE 80 DOLULUK TAHMİNİ

Tatilin uzatılmasıyla birlikte birçok turizm acentesi de yeni paketler sundu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, seyahat planlamasının 4'er günlük iki periyod şeklinde yapılacağını söyledi. Tesis konaklamaları ve akraba ziyaretleriyle milyonlarca kişinin yola çıkacağını belirten Kuk, bu hareketin pek çok bölgedeki tesiste dolulukları yüzde 80'in üzerine çıkaracağını belirtti.